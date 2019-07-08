Глава СВР РФ заявляет об агрессивном вмешательстве западных стран во внутренние дела России и Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил об агрессивных попытках вмешательства западных стран во внутренние дела России и Беларуси.

"Часть времени мы уделили такой проблеме, как попытка западных стран, спецслужб этих стран довольно агрессивно вмешиваться во внутренние дела наших государств. Для нас это абсолютно неприемлемо", - заявил Нарышкин во вторник в Бресте после встречи с председателем Комитета госбезопасности Беларуси Валерием Вакульчиком.

Главу СВР цитирует госагентство БелТА .

Нарышкин подчеркнул, что с целью предотвращения таких попыток спецслужбы России и Беларуси создают совместную оборону. "Поэтому мы, защищая суверенитет и демократические свободы наших государств и граждан, выстраиваем специальную оборону. Результаты совместной деятельности очень хорошие", - сказал он.

При этом глава СВР отметил: "Мы понимаем, что нам нужно усиливать взаимодействие и потенциал специальных служб".

Как сообщалось, во вторник в Бресте состоялось очередное заседание совместной коллегии КГБ Беларуси и СВР России. В числе приоритетных тем на коллегии обсуждалось противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций.

"Наши специальные службы, занимаясь такой очень деликатной сферой государственной деятельности, как разведка, очень доверительно и активно сотрудничают по целому ряду направлений. Прежде всего, это касается борьбы с международным терроризмом. Мы активно обмениваемся оперативной, аналитической, сигнальной информацией, касающейся планов, замыслов отдельных террористических групп, выявления каналов финансирования терроризма", - отметил Нарышкин.

После коллегии Нарышкин и Вакульчик посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где возложили цветы к Вечному огню, ознакомились с экспозицией Музея обороны.