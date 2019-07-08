|
В Воложинском районе водитель рейсового автобуса умер за рулем, трое пассажиров получили травмы
Источник материала: Интерфакс
В Воложинском районе 61-летний водитель рейсового автобуса умер за рулем, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево, сообщили в ГАИ УВИД Миноблисполкома.
По предварительной информации, мужчине стало плохо.
"Получили телесные повреждения и были доставлены в больницу 85-летняя женщина, 70-летний мужчина и 23-летний мужчина (он после оказания медицинской помощи был отпущен домой)", - говорится в сообщении ведомтсва.
Сотрудники ГКСЭ устанавливают причину смерти водителя. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Воложинском районе 61-летний водитель рейсового автобуса умер за рулем, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)