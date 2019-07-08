В Воложинском районе водитель рейсового автобуса умер за рулем, трое пассажиров получили травмы

Источник материала: Интерфакс

В Воложинском районе 61-летний водитель рейсового автобуса умер за рулем, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево, сообщили в ГАИ УВИД Миноблисполкома.

По предварительной информации, мужчине стало плохо.

"Получили телесные повреждения и были доставлены в больницу 85-летняя женщина, 70-летний мужчина и 23-летний мужчина (он после оказания медицинской помощи был отпущен домой)", - говорится в сообщении ведомтсва.

Сотрудники ГКСЭ устанавливают причину смерти водителя. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты.