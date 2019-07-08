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Евросоюз пришлет в Минск нового главу представительства
Источник материала: Интерфакс
На должность нового главы представительства ЕС в Беларуси номинирован Дирк Шубель, который сейчас занимает пост начальника управления Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России, сказано в сообщении офиса главы Европейской дипломатии Федерики Могерини.
Андреа Викторин, которая возглавляет представительство ЕС в Беларуси с 2015 года, займет аналогичную должность в Армении.
В соответствии с процедурой, официальный Минск должен согласовать кандидатуру Шубеля.
Ранее Шубель занимал пост начальника управления двустороннего сотрудничества со странами "Восточного партнерства" ЕСВД и неоднократно бывал в Минске, в том числе как глава делегации ЕС в рамках диалога по правам человека ЕС-Беларусь.
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На должность нового главы представительства ЕС в Беларуси номинирован Дирк Шубель, который сейчас занимает пост начальника управления Европейской службы внешних...
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