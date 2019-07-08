Источник материала: Интерфакс

Гонщин "МАЗ" Сергей Вязович показал третье время - 2 часа 29 минут 51 секунда на третьем этапе ралли-2019 в зачете грузовиков.

Лидером стал действующий чемпион "Шелкового пути" пилот российской команды "КАМАЗ-Мастер" Андрей Каргинов - 2 часа 26 минут 10 секунд.

Вторым по итогам монгольского этапа стал еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова - 2 часа 28 минут 18 секунд.

Четвертый этап пройдет по круговому маршруту Улан-Батор - Улан-Батор в среду. Общая длина составит 477 километров, из которых 470 километров пройдут в спортивном режиме.