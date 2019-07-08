Беларусь прорабатывает вопрос отмены бумажных ветсертификатов при торговле с РФ

Источник материала: Интерфакс

Беларусь прорабатывает вопрос отмены бумажных ветеринарных сертификатов при взаимной торговле с Россией, сообщил технический директор межотраслевого научно-практического центра систем идентификации и электронных деловых операций Геннадий Волнистый во вторник.

"Мы стремимся к упразднению бумажных ветеринарных сертификатов на внутреннем рынке и работаем над решением этого вопроса. Буквально месяц назад пришло письмо из Россельхознадзора. Учитывая успешное техническое продвижение (информационных систем двух стран – ИФ), они предлагают проработать вопрос об отмене бумажных сертификатов в формате взаимной торговли", - сказал Волнистый, его цитирует госагентство БелТА .

По его словам, в настоящее время идет к завершению взаимная интеграция информационных систем прослеживаемости животноводческой продукции - белорусской AITS и российской "Меркурий". "Мы уже приняли порядка 600 электронных сертификатов из РФ на продукцию, которая отгружается в Беларусь. В третьем квартале планируем начать прием и предоставление российских электронных ветсертификатов на подконтрольную продукцию, которая отгружается в Беларусь из России, - уточнил Волнистый.