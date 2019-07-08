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В Гомеле нашли водителя Opel, который едва не сбил троих детей на переходе

09.07.2019 19:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ГАИ нашла водителя Opel, который 2 июля в Гомеле на улице Барыкина едва не сбил троих детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

В отношении водителя начат административный процесс по части 10 статьи 18.14 КоАП Беларуси за нарушение правил проезда пешеходного перехода, повлекшее за собой создание аварийной обстановки.

Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа от 5 до 20 базовых величин (от 127,5 до 510 рублей — прим. TUT.BY) с лишением права управления транспортными средствами до двух лет или без лишения.

В ГАИ отметили, что отслеживают видео с нарушениями ПДД, которые размещаются в соцсетях, и привлекают нарушителей к ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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В отношении водителя начат административный процесс за нарушение правил проезда пешеходного перехода, повлекшее за собой создание аварийной обстановки.
 
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