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Вслед за Зеленским. Глава Верховной Рады Украины показал свой трехкомнатный кабинет
Источник материала: Tut.by
Недавно мы показывали, как изнутри
Трехкомнатный кабинет спикера
Кабинет главы парламента состоит из трех комнат. Первая — собственный рабочий кабинет с длинным столом для совещаний, кожаным диваном с журнальным столиком, плазмой и рабочим столом, рядом с которым — телефоны закрытой связи.
Недавно спикер Рады, а также кандидат в депутаты от партии Петра Порошенко, изменил свое рабочее пространство. Раньше на стенах висели фотографии украинских военных, сейчас — портреты Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницкого и других исторических фигур Украины. Их художник рисовал специально для Парубия.
Вторая комната предназначена для отдыха, с выходом на балкон. В ней — только журнальный столик, кресла и диван.
Третья — столовая на шесть человек с холодильником, микроволновкой и маленьким винным шкафом, где хранится итальянское вино.
— Иногда тут проходят очень важные совещания. Когда бюджет рассматривали — тут были все. И премьер, и министры, и президент, — говорит Парубий.
Буфет и курилка Верховной рады
Что же касается всего здания Верховной Рады, то ее центральный вестибюль выглядит вот так:
А это — главный зал, где проходят заседания парламента:
Но более интересны два следующих помещения. Первое — буфет из двух залов. Первый — маленький для депутатов и их помощников, второй — большой общий. Своим видом буфет напоминает советские рестораны, отмечает издание.
Второе интересное помещение в Раде — мужской туалет, который используется как общая курилка и для мужчин, и для женщин.
— Даже в здании, где принимают законы, есть место, где их нарушают, — пишет «Украинская правда».
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Кроме того, журналисты увидели и другие интересные помещения в Раде.
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