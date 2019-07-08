Вслед за Зеленским. Глава Верховной Рады Украины показал свой трехкомнатный кабинет

Источник материала: Tut.by

Недавно мы показывали, как изнутри выглядит кабинет президента Украины Владимира Зеленского. А сейчас свой кабинет « Украинской правде » показал и глава Верховной Рады Андрей Парубий. Кроме того, журналисты посмотрели и другие помещения парламента, где есть даже незаконная курилка.





Трехкомнатный кабинет спикера

Кабинет главы парламента состоит из трех комнат. Первая — собственный рабочий кабинет с длинным столом для совещаний, кожаным диваном с журнальным столиком, плазмой и рабочим столом, рядом с которым — телефоны закрытой связи.









Недавно спикер Рады, а также кандидат в депутаты от партии Петра Порошенко, изменил свое рабочее пространство. Раньше на стенах висели фотографии украинских военных, сейчас — портреты Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницкого и других исторических фигур Украины. Их художник рисовал специально для Парубия.





Вторая комната предназначена для отдыха, с выходом на балкон. В ней — только журнальный столик, кресла и диван.





Третья — столовая на шесть человек с холодильником, микроволновкой и маленьким винным шкафом, где хранится итальянское вино.

— Иногда тут проходят очень важные совещания. Когда бюджет рассматривали — тут были все. И премьер, и министры, и президент, — говорит Парубий.





Буфет и курилка Верховной рады

Что же касается всего здания Верховной Рады, то ее центральный вестибюль выглядит вот так:





А это — главный зал, где проходят заседания парламента:





Но более интересны два следующих помещения. Первое — буфет из двух залов. Первый — маленький для депутатов и их помощников, второй — большой общий. Своим видом буфет напоминает советские рестораны, отмечает издание.









Второе интересное помещение в Раде — мужской туалет, который используется как общая курилка и для мужчин, и для женщин.

— Даже в здании, где принимают законы, есть место, где их нарушают, — пишет «Украинская правда».



