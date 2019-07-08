Источник материала: Mir24.TV Belarus

Проблемы интеграции на встрече в Минске обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По словам Лукашенко, предприятия России и Беларуси должны быть в равных условиях.

«Нам, 80 предприятиям переработки, запрещена поставка продукции на российский рынок, причем под надуманным предлогом, ведь принять и обосновать можно любое решение. К примеру, такой вопрос. Но если мы так друг с другом строим отношения, то о какой общей валюте и объединении государств можно говорить. Надо расчистить. Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами», – заявил белорусский лидер.

По словам президента, прежде всего это касается поставок углеводородов, доступа предприятий двух стран к госзакупкам, таможенных пошлин и налогов.

Белорусский лидер выразил уверенность, что Союзное государство будет развиваться.