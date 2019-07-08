Лавров призвал Зеленского общаться с Москвой не через Facebook

«Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности»,— прокомментировал министр предложение президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров после неформальной встречи глав МИДов ОБСЕ (цитата по ТАСС).





По словам господина Лаврова, Киев в последнее время делает противоречивые заявления относительно ситуации в Донбассе. В Москве ожидают определенности со стороны нового президента и будущего правительства, которое будет сформировано после выборов. «С одной стороны, вроде бы они говорят, что будут выполнять полностью минские договоренности, с другой стороны, что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Это противоречие, безусловно, потому что прямой диалог — это суть минских договоренностей», — сказал министр.









Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Ранее Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видеообращение к президенту Россиис предложением провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. Среди заявленных украинским лидером тем — принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины. В Кремле пообещали изучить поступившее предложение.



