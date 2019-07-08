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Лавров призвал Зеленского общаться с Москвой не через Facebook

09.07.2019 19:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти должны были делать предложения по урегулированию ситуации в Донбассе по дипломатическим каналам, а не через социальные сети.

 «Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности»,— прокомментировал министр предложение президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров после неформальной встречи глав МИДов ОБСЕ (цитата по ТАСС).

По словам господина Лаврова, Киев в последнее время делает противоречивые заявления относительно ситуации в Донбассе. В Москве ожидают определенности со стороны нового президента и будущего правительства, которое будет сформировано после выборов. «С одной стороны, вроде бы они говорят, что будут выполнять полностью минские договоренности, с другой стороны, что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Это противоречие, безусловно, потому что прямой диалог — это суть минских договоренностей», — сказал министр.


Ранее Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видеообращение к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. Среди заявленных украинским лидером тем — принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины. В Кремле пообещали изучить поступившее предложение. 
 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти должны были делать предложения по урегулированию ситуации в Донбассе по дипломатическим каналам, а не...
 
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