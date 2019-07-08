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Зеленский не приедет в Минск? Он назначил Безсмертного представителем Украины в подгруппе по политическим вопросам на переговорах в Минске

09.07.2019 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Своим указом президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александра Моцика и назначил на эту должность Романа Безсмертного.


Безсмертный представлял Украину в минском процессе в 2015–2016 годах 
Фото: Роман Безсмертний / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Безсмертного представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента, пишет gordonua.com

"Для частичного изменения ст. 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в трехсторонней контактной группе" уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Александра Моцика", – говорится в тексте указа. 

19 июня Зеленский назначил уполномоченных представителей в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. В подгруппу по гуманитарным вопросам – бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую, в подгруппу по политическим вопросам – бывшего посла Украины в США Моцика, в подгруппу по социально-экономическим вопросам – бывшего замминистра экономического развития и торговли Игоря Веремия.

В 2015–2016 годах Безсмертный был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украинскую делегацию на переговорах в Минске возглавляет второй президент государства Леонид Кучма
 
Теги: Минск
 
 
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Своим указом президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам...
 
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