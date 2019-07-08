Зеленский не приедет в Минск? Он назначил Безсмертного представителем Украины в подгруппе по политическим вопросам на переговорах в Минске





Безсмертный представлял Украину в минском процессе в 2015–2016 годах

Фото: Роман Безсмертний / Facebook





Владимир Зеленский назначил Романа Безсмертного представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента, пишет gordonua.com Президент Украиныназначилпредставителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента, пишет





"Для частичного изменения ст. 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в трехсторонней контактной группе" уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Александра Моцика", – говорится в тексте указа.





19 июня Зеленский назначил уполномоченных представителей в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. В подгруппу по гуманитарным вопросам – бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую, в подгруппу по политическим вопросам – бывшего посла Украины в США Моцика, в подгруппу по социально-экономическим вопросам – бывшего замминистра экономического развития и торговли Игоря Веремия.





В 2015–2016 годах Безсмертный был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.





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