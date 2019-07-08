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Бен Аскрен: Меня нокаутировали за пять секунд

09.07.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бен Аскрен в интервью YouTube-каналу ESPN прокомментировал поражение от соотечественника Хорхе Масвидаля на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе.



Б.Аскрен заявил, что не помнит произошедшее в октагоне. Он отметил, что пришел в себя только в больнице и тогда осознал, что проиграл Х.Масвидалю.

«Первое поражение в карьере? И что, мне теперь заплакать или просить реванш? Я не заслужил реванш. Меня нокаутировали за пять секунд», - добавил боец.

По словам Б.Аскрена, он знал, что соперник будет использовать колени. При этом спортсмен не ожидал, что удар будет выполнен так быстро и технично.

Напомним, что 7 июля Х.Масвидаль отправил Б.Аскрена в нокаут за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC.

Отметим, что Б.Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.
 
 
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Бен Аскрен в интервью YouTube-каналу ESPN прокомментировал поражение от соотечественника Хорхе Масвидаля на турнире UFC 239 в...
 
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