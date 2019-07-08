Бен Аскрен: Меня нокаутировали за пять секунд









Б.Аскрен заявил, что не помнит произошедшее в октагоне. Он отметил, что пришел в себя только в больнице и тогда осознал, что проиграл Х.Масвидалю.





«Первое поражение в карьере? И что, мне теперь заплакать или просить реванш? Я не заслужил реванш. Меня нокаутировали за пять секунд», - добавил боец.





По словам Б.Аскрена, он знал, что соперник будет использовать колени. При этом спортсмен не ожидал, что удар будет выполнен так быстро и технично.





Напомним, что 7 июля Х.Масвидаль отправил Б.Аскрена в нокаут за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC.





Отметим, что Б.Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.



