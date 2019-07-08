Со стволом посредине. В Дании открыли первый гостиничный номер на дереве

Источник материала: Tut.by

В Дании на острове Ютландия открыли первый номер отеля Løvtag на верхушках деревьев. Его уже забронировали более 70 человек. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





Идея построить отель на деревьях пришла в голову владельцу места Расмусу Либеку, когда его отец пожаловался, что не может больше зарабатывать на продукции из древесины. Это было восемь лет назад.

На данный момент завершен только один номер отеля, но его забронировали уже более 70 человек. В номере есть водопровод, электричество, туалет и ванная, а комнаты оборудованы дизайнерской мебелью.

























Строительство номера обошлось владельцам примерно в 1,5 миллиона датских крон (около 200 тысяч евро).