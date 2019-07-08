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Крылья добра: радио «МИР» поддержало необычный аукцион в Минске

09.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Крылья добра». Под таким названием в Минске прошел необычный аукцион. На него выставили 14 объектов из коллекции «Art&Sport», сообщает «МИР 24». 

Их создали – знаменитые художники и арт-мастера, а также титулованные белорусские спортсмены, такие как биатлонистка Дарья Домрачева и футболист Александр Глеб.

Акцию поддержало радио «Мир» в Беларуси. Оно выступило информационным партнером.

«Этот проект мы запустили в 2016 году. И задумывали его как социально-корпоративное партнерство. Из года в год проект рос, развивался. И в этот раз мы решили соединить две сферы спорт и искусство», – сказала организатор благотворительного аукциона Елена Блуд.

Всего на аукционе выручили пять тысяч долларов. Все деньги направят на медицинское оборудование. На них купят системы реабилитации для Могилевского лечебно-диагностического центра и Витебского детского оздоровительного центра.



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Теги: Минск
 
 
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Все вырученные на нем деньги направят на медицинское оборудование.
 
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