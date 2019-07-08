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Сближение России и Украины неизбежно - Путин
Источник материала: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин заявил о неизбежности строительства нормальных, союзнических отношений между Россией и Украиной.
"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных дружеских, я бы сказал даже, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге, мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - сказал Путин в фильме режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".
Слова Путина из интервью в фильме, который был показан на фестивале в итальянской Таормине, опубликованы на сайте телеканала НТВ.
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Президент РФ Владимир Путин заявил о неизбежности строительства нормальных, союзнических отношений между Россией и Украиной.
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