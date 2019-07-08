Скончался американский миллиардер Росс Перо

Источник материала: Интерфакс

Американский бизнесмен-миллиардер Росс Перо скончался во вторник на 90-м году жизни, сообщает Dallas Morning News.

В феврале ему диагностировали лейкемию.

Перо дважды - в 1992 и 1996 годах - участвовал в президентских гонках как независимый кандидат, однако оба раза успеха добиться ему не удалось. В 2000 году он поддержал Джорджа Буша-младшего.

После неудач на политическом поприще он посвятил себя филантропии, отмечает американская пресса.