|
Скончался американский миллиардер Росс Перо
Источник материала: Интерфакс
Американский бизнесмен-миллиардер Росс Перо скончался во вторник на 90-м году жизни, сообщает Dallas Morning News.
В феврале ему диагностировали лейкемию.
Перо дважды - в 1992 и 1996 годах - участвовал в президентских гонках как независимый кандидат, однако оба раза успеха добиться ему не удалось. В 2000 году он поддержал Джорджа Буша-младшего.
После неудач на политическом поприще он посвятил себя филантропии, отмечает американская пресса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский бизнесмен-миллиардер Росс Перо скончался во вторник на 90-м году жизни, сообщает Dallas Morning News. В феврале ему диагностировали лейкемию. Перо дважды - в 1992 и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)