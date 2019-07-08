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Скончался американский миллиардер Росс Перо

09.07.2019 19:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Американский бизнесмен-миллиардер Росс Перо скончался во вторник на 90-м году жизни, сообщает Dallas Morning News.

В феврале ему диагностировали лейкемию.

Перо дважды - в 1992 и 1996 годах - участвовал в президентских гонках как независимый кандидат, однако оба раза успеха добиться ему не удалось. В 2000 году он поддержал Джорджа Буша-младшего.

После неудач на политическом поприще он посвятил себя филантропии, отмечает американская пресса.

 
 
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Американский бизнесмен-миллиардер Росс Перо скончался во вторник на 90-м году жизни, сообщает Dallas Morning News. В феврале ему диагностировали лейкемию. Перо дважды - в 1992 и...
 
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