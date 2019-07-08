Третий трудовой семестр Всебелорусской молодежной стройки открылся в Островце (дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





ГОРОД МОЛОДОСТИ – именно так уже шестой год подряд бойцы студенческих строительных отрядов называют наш Островец.

И действительно город с 550-летней историей за время строительства на территории района Белорусской АЭС изменился: помолодел, прирос новыми жилыми микрорайонами и объектами социальной инфраструктуры.

Ежегодно, начиная с 2014 года, сюда на два летних месяца приезжают бойцы студенческих строительных отрядов из Беларуси и России. Строительным объектам Белорусской АЭС присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. А в этом году и возводимые в городе объекты социальной инфраструктуры указом Президента страны тоже получили такой статус. А это означает, что студенты вузов из разных городов смогут внести вклад в строительство нашего молодого и красивого Островца.

Около 250 бойцов белорусских и российских студенческих строительных отрядов объединил в этом году сводный студенческий строительный отряд имени дважды Героя Советского Союза маршала Николая Ивановича Крылова. Под командованием этого человека в июле 1944 года проходило освобождение от немецко-фашистских захватчиков Островецкого района.





По традиции открытие третьего трудового семестра на Всебелорусской молодежной стройке стартовало со сдачи рапортов. Бойцов студенческих строительных отрядов поздравили гости мероприятия: заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Виктор Лискович, заместитель генерального директора РУП «Белорусская атомная электростанция» Мария Пылинская, вице-президент по проекту атомной электростанции «Ханхикиви», временно исполняющий обязанности руководителя проекта сооружения Белорусской АЭС Виталий Полянин, второй секретарь Центрального комитета ОО БРСМ Олег Дикун, руководитель аппарата молодежной общероссийской организации Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов, ветеран студотрядовского движения Владимир Корягин.





– Сегодня дан старт очередному сезону в студотрядовском движении. Важно, что именно сводный белорусско-российский студенческий строительный отряд работает на территории Островецкого района и возводимой Белорусской АЭС. Примечательно, что у ребят есть возможность поработать и хорошо отдохнуть, найти новых друзей и внести вклад в строительство города энергетиков, – отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. – Молодежной политике глава государства уделяет самое пристальное внимание, делая акцент на то, что молодежь надо научить любить свою Родину – и именно здесь есть все возможности реализовать поручение нашего президента. Этот сезон на Всебелорусской молодежной стройке проходит под знаком юбилейных дат: 75-летия Гродненской области и освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков – это важные даты, которые определяют становление и нашего региона, и всей республики.





Напутственные слова, вручение трудовых путевок, коллективное фото – торжественное мероприятие и вклад, который ребята внесут в строительство объектов Белорусской АЭС и города энергетиков, думаю, запомнятся стройотрядовцам надолго.











– На Всебелорусской молодежной стройке я второй год, – рассказал командир Всебелорусской молодежной стройки Валентин Яцковский. – Бойцы полны желания работать, у нас есть энергия и задор – будем трудиться с полной силой, интересно и с пользой для себя и города Островца проводить свободное время. Сразу же после открытия третьего трудового семестра бойцы отправились на рабочие места. Кто-то из них оставит свой след на площадке строительства Белорусской АЭС, а кто-то внесет вклад в возведение социальных объектов и на их благоустройстве.

«Это не первый год работы наших студотрядовцев в Островце. Строительство АЭС подходит к концу, город активно развивается, наши ребята будут работать на строительстве жилой инфраструктуры, дорожной сети, детских садов, школ, будут заканчивать реконструкцию больницы. У нас традиционно большой конкурс для работы на этих объектах, строительство которых нашей молодежи доверяет государство», — рассказал второй секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Олег Дикун.

Он подчеркнул, что традиционно на Всебелорусской молодежной стройке совместно работает белорусская и российская молодежь. «Уже не первый год к нам приезжают студотряды из России. Мы горды тем, что это одни из лучших отрядов. И приятно, что ребята уезжают домой с приятными воспоминаниями о Беларуси и стремятся вновь сюда приехать», — добавил второй секретарь ЦК БРСМ.

Необходимо отметить, что подбор бойцов для работы на Всебелорусской молодежной стройке, как и прежде, проходил на конкурсной основе с учетом возраста — старше 18 лет, здоровья, имеющейся строительной специальности не ниже второго-третьего разряда, активной жизненной позиции. Учитывая положительный опыт работы на Всебелорусской молодежной стройке в предыдущие годы, договоры на организацию деятельности студенческих отрядов заключены с пятью подрядными организациями: ОАО «Гроднопромстрой», РУП «Белэнергострой», а также представительствами в Беларуси АО «Сезам», АО «НИКИМТ-Атомстрой», ПАО «Энергоспецмонтаж».





В соответствии с квалификацией бойцы студотрядов будут выполнять геодезические, подготовительные, земляные, бетонные, отделочные, малярные работы, различные виды армирования, заниматься укладкой тротуарной плитки. Принимающие организации обеспечат участников сводного отряда спецодеждой, транспортом для доставки до места выполнения работ и обратно. Ребята будут обеспечены жильем в общежитиях субподрядных организаций за счет средств нанимателей, а также трехразовым питанием. Трудовой семестр для сводного белорусско-российского студенческого строительного отряда продлится в этом году по 25 августа.

Оплата труда бойцов стройотрядов будет произведена по фактической выработке за отработанное время. Какой из отрядов и кто из нанимателей по итогам работы на Всебелорусской молодежной стройке станут победителями конкурса на лучший студенческий отряд и лучшую принимающую организацию — покажет время. К слову, переходящее знамя лучшего студенческого отряда по итогам 2018 года вручено стройотряду «Эврика» Полоцкого государственного университета, работавшему на Всебелорусской молодежной стройке. Переходящее знамя лучшей принимающей организации — сельскохозяйственному филиалу «Тепличный» РУП «Витебскэнерго».





Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен строящимся в Островце объектам социальной инфраструктуры. Это предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь №190 «О Всебелорусской молодежной стройке». В Островце запланировано возведение многофункционального спортивного комплекса, крытой ледовой площадки, школы‚ больницы, детского сада, автовокзала. К строительству объектов предлагается привлекать не только студенческие отряды, но и молодых людей в возрасте от 14 до 31 года‚ изъявивших желание здесь поработать.

ostrovets.by, БелТА