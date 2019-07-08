Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня состоялось торжественное собрание коллектива Горецкого райпо по случаю Дня потребительской кооперации Республики Беларусь и Международного дня кооперации, где чествовали лучших тружеников и заслуженных ветеранов труда организации.





















От районного исполнительного комитета работников отрасли поздравила заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская. Со словами признательности за труд и поздравлений к коллегам обратилась председатель райпо Наталья Барковская. Самые теплые слова прозвучали из уст руководителя в адрес уважаемых ветеранов.

















Почетной грамотой Могилевского облпотребсоюза и областного комитета профсоюза награждена повар 6-го разряда Елена Тихонова, Благодарностью областного руководства — боец скота 4-го разряда Максим Силкин.









Отмечены работники, отдавшие системе потребительской системе 40 и 30 лет: Н. В. Барковская и В. И. Можайская (кладовщик), Т. К. Турова (буфетчик педколледжа), также те, кому присвоено звание «Заслуженный ветеран труда коллектива» — О. В Алексеева (оператор ЭВМ), С. А. Александрович (кондитер), С. М. Прохорова (продавец), И. А. Гапеев (слесарь по ремонту автомобилей).

























Ряд работников удостоен Почетных грамот правления Горецкого райпо.

















Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова