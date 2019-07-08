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Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

09.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня состоялось торжественное собрание коллектива Горецкого райпо по случаю Дня потребительской кооперации Республики Беларусь и Международного дня кооперации, где чествовали лучших тружеников и заслуженных ветеранов труда организации.

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

От районного исполнительного комитета работников отрасли поздравила заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская. Со словами признательности за труд и поздравлений к коллегам обратилась председатель райпо Наталья Барковская. Самые теплые слова прозвучали из уст руководителя в адрес уважаемых ветеранов.

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Почетной грамотой Могилевского облпотребсоюза и областного комитета профсоюза награждена повар 6-го разряда Елена Тихонова,  Благодарностью областного руководства — боец скота 4-го разряда Максим Силкин.

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Отмечены работники, отдавшие системе потребительской системе 40 и 30 лет: Н. В. Барковская и В. И. Можайская (кладовщик), Т. К. Турова (буфетчик педколледжа),  также те, кому присвоено звание «Заслуженный ветеран труда коллектива» — О. В  Алексеева (оператор ЭВМ), С. А. Александрович (кондитер), С. М. Прохорова (продавец), И. А. Гапеев (слесарь по ремонту автомобилей).

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Ряд работников удостоен Почетных грамот правления Горецкого райпо.

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Торжественное собрание работников Горецкого райпо – Фото

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня состоялось торжественное собрание коллектива Горецкого райпо по случаю Дня потребительской кооперации Республики Беларусь и Международного дня...
 
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