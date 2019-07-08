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Митинг в войсковой части 6713 – Фото

09.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня на плацу 3-й стрелковой роты в/ч 6713 состоялся митинг, посвященный открытию второго периода обучения 2019 года.

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

На мероприятии присутствовали заместитель командира войсковой части полковник Виталий Шашков, ветеран службы старший прапорщик запаса Андрей Гурский, заместитель начальника ИУ № 9 по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник внутренней службы Дмитрий Богуславский, старший инспектор надзора и профилактики Горецкого РОЧС Павел Каратай и благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии протоирей Андрей Выговский.

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

Митинг в войсковой части 6713 – Фото

 

Дмитрий Махомет

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 84
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  Сегодня на плацу 3-й стрелковой роты в/ч 6713 состоялся митинг, посвященный открытию второго периода обучения 2019 года.         На мероприятии присутствовали...
 
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