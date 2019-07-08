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Итоги третьего этапа: МАЗ после перегрева домчался до финиша лидером «Шелкового пути»

09.07.2019 20:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские гонщики благополучно преодолели третий спецучасток ралли-рейда «Шелковый путь», добравшись до Монголии. Сергей Вязович на капотном МАЗе в этот раз ехал не в полную силу и оказался третьим на финише, но сохранил уверенное лидерство в общем зачете, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».


В третий день гонщики приехали в Улан-Батор. 243-километровый спецучасток проходил преимущественно на высоте 1000 м над уровнем моря. Экипажам пришлось покорять коварные овраги, мелкие русла рек и заросшее лесом предгорье, а множество пересекающихся дорожек вводили в заблуждение штурманов.

Самым быстрым среди белорусов оказался Сергей Вязович, который потратил на трассе почти 2 часа 30 минут. От победителя заезда — россиянина Андрея Каргинова — капотный МАЗ отстал более чем на 3 минуты. В генеральной классификации белорусы удерживают первое место и выигрывают у ближайшего преследователя 6 минут.


«Нам выпала не лучшая стартовая позиция: начали гонку первыми среди грузовиков и ехали следом за джипами, след от которых плохо виден. Поэтому допустили пару навигационных ошибок и потеряли несколько минут. Потом выключился кондиционер — начали греться машина и мотор. Из-за этого не могли ехать в полную силу. Однако с учетом проблем проехали неплохо. Чуть проиграли ребятам времени, но это не страшно. Главное, что идем первыми», — рассказывает руководитель команды Сергей Вязович.

МАЗ Александра Василевского приехал шестым, преодолев спецучасток за 2 часа 40 минут. Победителю заезда он проиграл около 14 минут. В «абсолюте» белорусский экипаж поднялся на девятое место с отставанием в 42 минуты.


С разницей в полминуты финишировал на седьмом месте Алексей Вишневский. В общем зачете он находится на 15-й строчке, получив от организаторов «штрафные» 6 часов за позднее завершение предыдущего этапа.

Четвертый этап будет кольцевым и пройдет в окрестностях монгольской столицы. Экипажам предстоит преодолеть холмы и степные дороги, а еще каменистые плато, скалы и соленые озера. Как ожидается, трасса будет скоростной, но неожиданным препятствием могут стать не только камни и кустарники, но и дикие животные.


Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля по территории России, Китая и Монголии. Стартовала гонка в Иркутске, а финиширует в Дуньхуане. Трасса представляет собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут марафона составляет 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки.

 
 
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В третий день гонщики приехали в Улан-Батор. 243-километровый спецучасток проходил преимущественно на высоте 1000 м над уровнем моря.
 
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