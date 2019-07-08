|
«На колени падали, руками в пакеты гребли». Высыпавшийся из грузовика комбикорм вызвал ажиотаж среди горожан
09.07.2019 21:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичах из грузовой машины на дорогу высыпалось около тонны комбикорма. Примерно через два часа горожане собрали все руками.
Фото: Александр КОРОБ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На колени падали, руками в пакеты гребли». Высыпавшийся из грузовика комбикорм вызвал ажиотаж среди горожан
В Барановичах из грузовой машины на дорогу высыпалось около тонны комбикорма. Примерно через два часа горожане собрали все руками. Фото: Александр КОРОБ ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)