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«Чтобы наш город был краше». Лучший ветеранский цветник выбрали в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Город – сад. Лучший ветеранский цветник выбрали 9 июля в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Несколько недель жюри отбирало полисадники во всех районах столицы. На первом месте оказались ветераны Фрунзенского района. В торжественной обстановке им вручили кубок, медали и сертификат на 100 рублей, которые победители планируют потратить на дальнейшее благоустройство своих дворов.
Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов:
В 2019 году конкурс «Ветеранский цветник» посвятили 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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Новости Беларуси. Город – сад. Лучший ветеранский цветник выбрали 9 июля в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Несколько недель жюри...
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