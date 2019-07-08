Остановочный пункт «Толстого» в Минске переносится до 1 сентября: где обустроят временную площадку

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 9 июля до 1 сентября остановочный пункт «Толстого» на одноименной улице переносится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано с проведением строительных работ.

Временную остановочную площадку обустроят перед перекрестком с улицей Вокзальной. Здесь будут останавливаться три маршрутки и четыре автобуса. К слову, автобус № 38 останавливаться на «Толстого» пока не будет.



