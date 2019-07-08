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Остановочный пункт «Толстого» в Минске переносится до 1 сентября: где обустроят временную площадку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 9 июля до 1 сентября остановочный пункт «Толстого» на одноименной улице переносится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано с проведением строительных работ.
Временную остановочную площадку обустроят перед перекрестком с улицей Вокзальной. Здесь будут останавливаться три маршрутки и четыре автобуса. К слову, автобус № 38 останавливаться на «Толстого» пока не будет.
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Новости Беларуси. С 9 июля до 1 сентября остановочный пункт «Толстого» на одноименной улице переносится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это...
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