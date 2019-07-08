По выходным бесплатно: как изменятся правила парковки в проезде вдоль домов 95 и 95а на проспекте Независимости

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Платная автомобильная парковка в проезде вдоль домов 95 и 95а на проспекте Независимости вскоре обретет статус открытой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оставить на ней машину можно будет с 15 июля. В будние дни с 9 до 18 часов стоимость составит 1 рубль в час. А в выходные и праздничные дни оставить автомобиль можно будет бесплатно. Рассчитана стоянка на 76 машиномест.



