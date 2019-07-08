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В Березинском районе 12-летний мальчик на мопеде врезался в дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Березинском районе 12-летний мальчик не справился с управлением мопеда и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С тяжелыми травмами его госпитализировали.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Напомним, в соответствии с правилами дорожного движения детям до 16 лет запрещено садиться за руль скутера и мопеда.
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Новости Беларуси. В Березинском районе 12-летний мальчик не справился с управлением мопеда и врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С тяжелыми...
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