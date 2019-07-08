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Водителю стало плохо, он погиб: рейсовый автобус врезался в дерево в Воложинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Воложинском районе во время движения рейсового автобуса стало плохо 61-летнему водителю. Транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель погиб, а пассажиры получили травмы различной степени тяжести: 85-летняя женщина, 70-летний и 23-летний мужчины. Молодой человек после оказания медицинской помощи отпущен домой.
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Новости Беларуси. В Воложинском районе во время движения рейсового автобуса стало плохо 61-летнему водителю. Транспортное средство съехало в кювет и врезалось в...
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