Водителю стало плохо, он погиб: рейсовый автобус врезался в дерево в Воложинском районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Воложинском районе во время движения рейсового автобуса стало плохо 61-летнему водителю. Транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель погиб, а пассажиры получили травмы различной степени тяжести: 85-летняя женщина, 70-летний и 23-летний мужчины. Молодой человек после оказания медицинской помощи отпущен домой.







