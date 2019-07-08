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Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

09.07.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти темы стали основными на встрече во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Союзного государства.

Президент напомнил о том, что в свое время белорусский и российский лидеры договорились не ломать договор о создании этого объединения. Тем более документ да сих пор не потерял актуальность. В итоге решили выработать программу действий по дальнейшей интеграции.

Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Стоит отметить, что сегодня этот процесс несколько тормозят некоторые проблемные вопросы. Среди них – поставки продуктов питания на российский рынок, определение цен на энергоносители. Их актуальность возрастает в преддверии встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты планирует провести переговоры на Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге.

Корреспондент Анастасия Иванникова с подробностями.

К конкретным проблемным вопросам на этой встрече перейдут буквально с первых минут. Да и как иначе. В свое время два президента условились: договор о создании Союзного государства не ломать. Плюс ко всему еще и выработать так называемую Программу действий по дальнейшей интеграции. Вот только пока на пути к той самой взаимовыгодной интеграции уж слишком много препятствий, которые мы сами себе создаем.

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Александр Лукашенко акцентирует внимание именно на вопросах текущих. Не стратегических и не случайно. Они-то как раз и становятся камнем преткновения. Здесь речь и о трудностях с промышленной кооперацией, и с определением цен на энергоносители, и наболевший «продуктовый» вопрос. Россельхознадзор то бьет тревогу, то наоборот снимает ограничения. А ведь это ставит под вопрос всю интеграцию. К тому же не следует забывать и то, что товарооборот продуктов питания занимает внушительную часть во взаимной торговле. За 2018 год он, к примеру, вырос на 8 % и составил более 5 миллиардов долларов.

Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Конечно, над решением проблемных вопросов работает совместная рабочая группа. Образована была в декабре 2018-го, специально для актуализации Договора о создании Союзного государства. От белорусской стороны – 30 человек. Возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой. Коллега – министр экономического развития Максим Орешкин – возглавляет рабочую группу с российской стороны. Переговоры-то идут, вот только похвастаться пока, увы, нечем.

Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уже прошло столько переговоров, и вот мне сегодня докладывают… Одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос – правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что определена тактика ведения переговоров: пообещали – забыли, второй раз пообещали – забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов.

Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Актуальность решения всех текущих вопросов наш Президент подчеркивает не зря. Уже на следующей неделе Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Санкт-Петербурге. С 16 по 18 июля город на Неве принимать будет VI Форум регионов Беларуси и России. Событие для двух стран значимое. Форум давно зарекомендовал себя как хорошая площадка для диалога.

Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

К примеру, только в 2018 году в Могилев приехало около 2 тысяч человек. Участие в Форуме приняли 20 губернаторов регионов России. Было подписано более 70 документов о сотрудничестве, а сумма контрактов составила примерно 500 млн долларов. Цифры, конечно, впечатляют. Но чтобы в 2019 году побить все рекорды, справиться нужно с существующими вопросами.

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Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Кстати, то, что именно тема углубления белорусско-российской интеграции станет центральной на предстоящем Форуме регионов, проанонсировали сегодня и в Совете Республики. Ждут в оргкомитете также предложений по решению существующих проблемных вопросов. Без этого мы просто не сможем сделать шаг вперед. А планы-то грандиозные. На ближайший Форум к подписанию уже подготовлен ряд контрактов.

Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Уже сегодня очень большой интерес вызывает экспертная сессия, на которой будет рассматриваться вопрос стратегического развития дальнейшего нашего Союзного государства.

Очень важно заседание межпарламентской комиссии, на которой будут рассмотрены два основных вопроса: первый – итоги выполнения V Форума, который проходил в городе Могилеве, и тематический вопрос – развитие транспортного потенциала и модернизация транспортной инфраструктуры Союзного государства.

Как видим, шаги наметили, главное – все реализовать. Россия всегда была и остается нашим стратегическим партнером. По итогам 2018 года наторговали на 35,5 миллиардов долларов.

Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Есть уже и первые цифры за 2019 год. На долю России приходится почти 40 % экспорта, 57 % – импорта. Вот только препятствия все же нужно ликвидировать. И тут помочь в интеграции – подключиться к переговорному процессу и деятельности рабочей группы – готовы в аппарате Союзного государства. Это уже по итогам встречи во Дворце Независимости расскажет журналистам Госсекретарь. Правда, есть одно «но». Пока представители Постоянного комитета Союзного государства отсутствовали в составе созданной рабочей группы. А значит, были не в курсе всех нюансов и деталей.

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Итоги встречи не заставили себя долго ждать. Александр Лукашенко, как председатель Высшего государственного совета, поручил Министерству иностранных дел проработать вопрос участия представителей Посткома в деятельности белорусско-российской рабочей группы.

Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Люди в материале: Александр Лукашенко, Григорий Рапота, Марианна Щеткина
 
Теги: Могилев
 
 
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