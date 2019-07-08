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Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти темы стали основными на встрече во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Союзного государства.
Президент напомнил о том, что в свое время белорусский и российский лидеры договорились не ломать договор о создании этого объединения. Тем более документ да сих пор не потерял актуальность. В итоге решили выработать программу действий по дальнейшей интеграции.
Стоит отметить, что сегодня этот процесс несколько тормозят некоторые проблемные вопросы. Среди них – поставки продуктов питания на российский рынок, определение цен на энергоносители. Их актуальность возрастает в преддверии встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты планирует провести переговоры на Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге.
Корреспондент Анастасия Иванникова с подробностями.
К конкретным проблемным вопросам на этой встрече перейдут буквально с первых минут. Да и как иначе. В свое время два президента условились: договор о создании Союзного государства не ломать. Плюс ко всему еще и выработать так называемую Программу действий по дальнейшей интеграции. Вот только пока на пути к той самой взаимовыгодной интеграции уж слишком много препятствий, которые мы сами себе создаем.
Александр Лукашенко акцентирует внимание именно на вопросах текущих. Не стратегических и не случайно. Они-то как раз и становятся камнем преткновения. Здесь речь и о трудностях с промышленной кооперацией, и с определением цен на энергоносители, и наболевший «продуктовый» вопрос. Россельхознадзор то бьет тревогу, то наоборот снимает ограничения. А ведь это ставит под вопрос всю интеграцию. К тому же не следует забывать и то, что товарооборот продуктов питания занимает внушительную часть во взаимной торговле. За 2018 год он, к примеру, вырос на 8 % и составил более 5 миллиардов долларов.
Конечно, над решением проблемных вопросов работает совместная рабочая группа. Образована была в декабре 2018-го, специально для актуализации Договора о создании Союзного государства. От белорусской стороны – 30 человек. Возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой. Коллега – министр экономического развития Максим Орешкин – возглавляет рабочую группу с российской стороны. Переговоры-то идут, вот только похвастаться пока, увы, нечем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Актуальность решения всех текущих вопросов наш Президент подчеркивает не зря. Уже на следующей неделе Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Санкт-Петербурге. С 16 по 18 июля город на Неве принимать будет VI Форум регионов Беларуси и России. Событие для двух стран значимое. Форум давно зарекомендовал себя как хорошая площадка для диалога.
К примеру, только в 2018 году в Могилев приехало около 2 тысяч человек. Участие в Форуме приняли 20 губернаторов регионов России. Было подписано более 70 документов о сотрудничестве, а сумма контрактов составила примерно 500 млн долларов. Цифры, конечно, впечатляют. Но чтобы в 2019 году побить все рекорды, справиться нужно с существующими вопросами.
Кстати, то, что именно тема углубления белорусско-российской интеграции станет центральной на предстоящем Форуме регионов, проанонсировали сегодня и в Совете Республики. Ждут в оргкомитете также предложений по решению существующих проблемных вопросов. Без этого мы просто не сможем сделать шаг вперед. А планы-то грандиозные. На ближайший Форум к подписанию уже подготовлен ряд контрактов.
Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Очень важно заседание межпарламентской комиссии, на которой будут рассмотрены два основных вопроса: первый – итоги выполнения V Форума, который проходил в городе Могилеве, и тематический вопрос – развитие транспортного потенциала и модернизация транспортной инфраструктуры Союзного государства.
Как видим, шаги наметили, главное – все реализовать. Россия всегда была и остается нашим стратегическим партнером. По итогам 2018 года наторговали на 35,5 миллиардов долларов.
Есть уже и первые цифры за 2019 год. На долю России приходится почти 40 % экспорта, 57 % – импорта. Вот только препятствия все же нужно ликвидировать. И тут помочь в интеграции – подключиться к переговорному процессу и деятельности рабочей группы – готовы в аппарате Союзного государства. Это уже по итогам встречи во Дворце Независимости расскажет журналистам Госсекретарь. Правда, есть одно «но». Пока представители Постоянного комитета Союзного государства отсутствовали в составе созданной рабочей группы. А значит, были не в курсе всех нюансов и деталей.
Итоги встречи не заставили себя долго ждать. Александр Лукашенко, как председатель Высшего государственного совета, поручил Министерству иностранных дел проработать вопрос участия представителей Посткома в деятельности белорусско-российской рабочей группы.
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Будущее договора о создании Союзного государства и вопросы интеграции. Что обсудили Александр Лукашенко и Григорий Рапота
Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции, сообщили в программе...
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