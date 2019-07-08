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«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать». Президент Беларуси о встрече с Путиным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти темы стали основными на встрече во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Союзного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас все газеты, особенно оппозиционные: что они там тайно будут решать на Валааме? Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там и так далее. Ничего тайного.
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Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции, сообщили в программе...
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