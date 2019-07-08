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«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать». Президент Беларуси о встрече с Путиным

09.07.2019 20:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Григорию Рапоте: «В Союзном государстве все акценты сегодня сместились наверх, если можно так сказать»

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать». Президент Беларуси о встрече с Путиным

Эти темы стали основными на встрече во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Союзного государства.

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать». Президент Беларуси о встрече с Путиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уже завтра нам встречаться с президентом Путиным в Питере и обсуждать итоги этих переговоров. А обсуждать нечего на сегодняшний день. Поэтому я бы попросил вас взять этот вопрос под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги. Чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать эти вопросы с президентом Путиным 17-18 июля в Питере (вы, наверное, знаете об этой встрече). Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, – наверное, это время уже ушло.

У нас все газеты, особенно оппозиционные: что они там тайно будут решать на Валааме? Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там и так далее. Ничего тайного.

Григорий Рапота: аппарат Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Будущее договора о создании Союзного государства и конкретные проблемные вопросы белорусско-российской интеграции, сообщили в программе...
 
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