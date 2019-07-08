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Спецслужбам Беларуси и России необходимо укреплять взаимодействие. Сергей Нарышкин посетил Брестскую крепость
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Взаимодействие спецслужб Беларуси и России необходимо укреплять. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время посещения Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларусь он приехал по приглашению председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика. На заседании стороны подвели итоги и наметили планы по углублению сотрудничества. Прежде всего, это касается борьбы с международным терроризмом. А после участники встречи возложили цветы и венки к Вечному огню Брестской крепости.
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:
В приоритете также противодействие религиозному и политическому экстремизму и борьба с радикальными организациями.
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Спецслужбам Беларуси и России необходимо укреплять взаимодействие. Сергей Нарышкин посетил Брестскую крепость
Новости Беларуси. Взаимодействие спецслужб Беларуси и России необходимо укреплять. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во...
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