Спецслужбам Беларуси и России необходимо укреплять взаимодействие. Сергей Нарышкин посетил Брестскую крепость

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Взаимодействие спецслужб Беларуси и России необходимо укреплять. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время посещения Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь он приехал по приглашению председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика. На заседании стороны подвели итоги и наметили планы по углублению сотрудничества. Прежде всего, это касается борьбы с международным терроризмом. А после участники встречи возложили цветы и венки к Вечному огню Брестской крепости.













Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Конечно, мы часть времени уделили такой проблеме, как попытка группы западных стран и спецслужб западных стран довольно агрессивно вмешиваться во внутренние дела наших государств. Для нас это абсолютно неприемлемо. Поэтому мы, защищая суверенитет и демократические свободы наших государств, наших граждан, конечно, выстраиваем специальную оборону.

В приоритете также противодействие религиозному и политическому экстремизму и борьба с радикальными организациями.







