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Спецслужбам Беларуси и России необходимо укреплять взаимодействие. Сергей Нарышкин посетил Брестскую крепость

09.07.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Взаимодействие спецслужб Беларуси и России необходимо укреплять. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время посещения Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь он приехал по приглашению председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика. На заседании стороны подвели итоги и наметили планы по углублению сотрудничества. Прежде всего, это касается борьбы с международным терроризмом. А после участники встречи возложили цветы и венки к Вечному огню Брестской крепости.

Спецслужбам Беларуси и России необходимо укреплять взаимодействие. Сергей Нарышкин посетил Брестскую крепость

Спецслужбам Беларуси и России необходимо укреплять взаимодействие. Сергей Нарышкин посетил Брестскую крепость

Спецслужбам Беларуси и России необходимо укреплять взаимодействие. Сергей Нарышкин посетил Брестскую крепость

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:
Конечно, мы часть времени уделили такой проблеме, как попытка группы западных стран и спецслужб западных стран довольно агрессивно вмешиваться во внутренние дела наших государств. Для нас это абсолютно неприемлемо. Поэтому мы, защищая суверенитет и демократические свободы наших государств, наших граждан, конечно, выстраиваем специальную оборону.

В приоритете также противодействие религиозному и политическому экстремизму и борьба с радикальными организациями. 

Спецслужбам Беларуси и России необходимо укреплять взаимодействие. Сергей Нарышкин посетил Брестскую крепость

Спецслужбам Беларуси и России необходимо укреплять взаимодействие. Сергей Нарышкин посетил Брестскую крепость

Люди в материале: Сергей Нарышкин
 
 
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Новости Беларуси. Взаимодействие спецслужб Беларуси и России необходимо укреплять. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во...
 
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