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Новости экономики за 09.07.2019

09.07.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие прогнозы относительно роста ВВП страны дает Министерство экономики, зачем пересчитают многодетные семьи и почему у бывшего министра Нигерии конфискуют айфон? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ВВП БЕЛАРУСИ УСКОРИТ РОСТ С ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ВВП страны ускорит рост уже с июля. Такие прогнозы озвучили в Министерстве экономики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 09.07.2019

По оценке профильного ведомства положительной динамике будет способствовать улучшение показателей работы в сельском хозяйстве и перераспределение поставок нефти. В Минэкономики также считают, что улучшится макроэкономическая обстановка в России.

Учитывается и сотрудничество со Всемирным банком над дорожной картой повышения эффективности национальной экономики. Согласно задачам социально-экономического развития, рост ВВП страны по результатам 2019 года должен составить 4 %.

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ УСТРОЙСТВА НАЗЕМНОЙ НАВИГАЦИИ

У «Великого камня» новый резидент – дочерняя структура российско-швейцарского стартапа WayRay. Инвесторы оценили компанию в полмиллиарда долларов.

Новости экономики за 09.07.2019

Под Минском WayRay будет разрабатывать устройства наземной навигации c поддержкой дополненной реальности. Известные автомобильные бренды и инвестфонды уже вложили в компанию около 100 миллионов долларов.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ

Почти 40 миллиардов долларов принесли своим владельцам магазины приложений App Store и Google Play за полгода. $25,5 миллиардов из этой суммы заработали продукты для iOS. Одним из прибыльных неигровых приложений стал Netflix – $399 миллионов.

Новости экономики за 09.07.2019

20 миллиардов раз были скачаны игровые приложения. Пользователи обоих магазинов потратили на игры почти 30 миллиардов долларов.

У ЭКС-МИНИСТРА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НИГЕРИИ КОНФИСКУЮТ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И «ЗОЛОТОЙ IPHONE»

У экс-министра нефтяной промышленности Нигерии конфискуют ювелирные украшения и «золотой iPhone». Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям заочно обвиняла первую женщину-президента Организации стран-экспортеров нефти в отмывании денег.

Новости экономики за 09.07.2019

Федеральный верховный суд Лагоса принял решение о конфискации ее активов в связи с данным обвинением.

В Беларуси создадут систему учёта многодетных семей

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Какие прогнозы относительно роста ВВП страны дает Министерство экономики, зачем пересчитают многодетные семьи и почему у бывшего министра...
 
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