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В Беларуси создадут систему учёта многодетных семей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многодетные семьи в Беларуси пересчитают, учтут и будут мониторить информацию о родителях, опекунах, попечителях и детях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого даже создадут специальную автоматизированную информационную систему. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.
Пользоваться системой смогут такие ведомства, как МВД, Министерства здравоохранения и образования. По задумке создателей, это повысит эффективность работы государственных органов с многодетными семьями.
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Новости Беларуси. Многодетные семьи в Беларуси пересчитают, учтут и будут мониторить информацию о родителях, опекунах, попечителях и детях, сообщили в программе...
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