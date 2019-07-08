В Беларуси создадут систему учёта многодетных семей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Многодетные семьи в Беларуси пересчитают, учтут и будут мониторить информацию о родителях, опекунах, попечителях и детях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого даже создадут специальную автоматизированную информационную систему. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.





Пользоваться системой смогут такие ведомства, как МВД, Министерства здравоохранения и образования. По задумке создателей, это повысит эффективность работы государственных органов с многодетными семьями.