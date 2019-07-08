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Участники преодолели сегодня 360-километровый лиазон, затем они пересекли российско-монгольскую границу и после этого проехали спецучасток. Трасса в очередной раз поменяла свою конфигурацию, другим оказался и характер покрытия.





Если первые два дня участники провели на изобилующих водными преградами лесных скоростных спецучастках восточной Сибири, то сегодня их ждал классический степной рейдовый этап: прямо, быстро, ровно, сухо, широко. Лидер командного зачета Сергей Вязович сегодня стал третьим. Его обогнали экипажи "КамАЗ-мастера" под руководством Андрея Каргинова, который стал первым, и Антона Шибалова. "Спецучасток был сегодня неплохой, мы очень быстро проехали с высокой средней скоростью. Но в начале у нас была не очень удачная стартовая позиция - мы были первыми из грузовиков, а след от "джипов" не сильно виден, поэтому в начале спецучастка мы допустили пару навигационных ошибок, потеряв пару минут", - сказал лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.





Также он отметил, что с автомобилем возникли неполадки, из-за чего пришлось ехать не более 90-100 км/ч на прямых отрезках пути, стараясь не перегреть мотор выше 100 градусов. Завтра участникам предстоит преодолеть дистанцию четвертого кольцевого этапа по маршруту "Улан-Батор - Улан-Батор".









Общая протяженность дистанции составит 477 км, при этом длина спецучастка будет равняться 470 км. Как сообщалось, команда "МАЗ-СПОРТавто" в конце июня отправилась на международный ралли-рейд "Шелковый путь". Спортивные грузовики МАЗ до начала гонки участвовали в роуд-шоу по российским городам. Ралли стартовало в Иркутске. Финишируют участники в китайском Дуньхуане. Маршрут превышает 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки. Беларусь выставила три экипажа.





Гонка станет для белорусов генеральным испытанием перед ралли-рейдом "Дакар": планируется повысить навыки экипажей и обкатать технику, протестировать многие ноу-хау.







