Крупнейший миграционный центр в Европе закрыли на Сицилии

Фото: twitter.com/matteosalvinimi

Маттео Сальвини посетил закрытие самого большого миграционного центра в Италии





издание The Local во вторник, 9 июля. В муниципалитете Минео на Сицилии в Италии официально закрыли центр приема мигрантов, который ранее был самым большим в Европе. Об этом сообщаетThe Local во вторник, 9 июля.





Последних жителей центра вывезли оттуда в другой центр в Калабрии на прошлой неделе. Сегодня его торжественно закрыли в присутствии министра внутренних дел Маттео Сальвини, о чем тот написал в Twitter.





В Минео в 2014 году размещалось более 4100 человек. Этот приемный центр, бывший жилой комплекс для военных США, теперь охраняется итальянскими войсками. Когда в июне прошлого года к власти пришла партия Сальвини и популистское "Движение 5 звезд", в центре жили 2500 человек.



