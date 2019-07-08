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Крупнейший миграционный центр в Европе закрыли на Сицилии
Источник материала: Партизан
Закрытие центра пролоббировала популистская партия Движение 5 звезд во главе с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.
Фото: twitter.com/matteosalvinimi
Маттео Сальвини посетил закрытие самого большого миграционного центра в Италии
В муниципалитете Минео на Сицилии в Италии официально закрыли центр приема мигрантов, который ранее был самым большим в Европе. Об этом сообщает
Последних жителей центра вывезли оттуда в другой центр в Калабрии на прошлой неделе. Сегодня его торжественно закрыли в присутствии министра внутренних дел Маттео Сальвини, о чем тот написал в Twitter.
В Минео в 2014 году размещалось более 4100 человек. Этот приемный центр, бывший жилой комплекс для военных США, теперь охраняется итальянскими войсками. Когда в июне прошлого года к власти пришла партия Сальвини и популистское "Движение 5 звезд", в центре жили 2500 человек.
Как сообщало ранее ООН, число беженцев в мире превысило 70 миллионов человек, пишет
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Закрытие центра пролоббировала популистская партия Движение 5 звезд во главе с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.
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