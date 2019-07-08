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Гродненский защитник хоккейного «Немана» Андрей Коршунов завершил карьеру. Будет тренировать детей

09.07.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На момент принятия решения в активе Коршунова ровно 900 официальных матчей в чемпионатах Беларуси, а с учетом других турниров за более чем 21 год в профессиональном хоккее защитник наиграл более тысячи, — передает hockey.by.

— Как и говорил, решающее влияние на мое решение оказала семья. Не хочу уезжать из дома. Предложения о продолжении карьеры были, звонили из белорусских команд. Но склонился к тому, чтобы закончить.

— Есть ясность с послехоккейным занятием?



— Планирую с сентября пойти на работу детским тренером в гродненскую школу. С руководством договорились так. Какой именно возраст, пока не решили, будет видно.

— С какими эмоциями все это принимаете?

— Обиды уж точно ни на кого нет. Нормально, позитивно. Сожаления как такового тоже нет, хотя чувствую, что еще как минимум год или два мог бы поиграть. Но так получилось. Сожалеть не о чем: у меня были прекрасные годы в хоккее. Нужно радоваться, что я поиграл на таком уровне и в такой команде, столько выиграл. Никакой недосказанности нет — в этом плане все нормально, — сказал Коршунов.

Уроженец Гродно провел в форме родного клуба в общей сложности 17 сезонов. Также выступал в чемпионате Беларуси за «Керамин», «Брест» и «Металлург» с короткими отлучками в «Химволокно» и «Юность», вызывался в расположение минского «Динамо» времен КХЛ. В форме «зубров» сыграл два матча. Пятикратный чемпион страны (2008, 2013, 2014, 2017, 2018), трехкратный обладатель Кубка Беларуси (2014, 2016, 2018), победитель Континентального кубка (2015), юниорского чемпионата мира в дивизионе IA (2001).

Проводы Коршунова состоятся в рамках Турнира памяти Дубко, который пройдет в Гродно с 25 по 27 июля.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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На момент принятия решения в активе Коршунова ровно 900 официальных матчей в чемпионатах Беларуси, а с учетом других турниров за более чем 21 год в профессиональном...
 
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