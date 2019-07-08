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Многодетные семьи в Беларуси берут на учет
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому до 1 января 2020 года в республике будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей.
Как
Создание информационной базы позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о них в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг данной социальной группы населения. Это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями.
Соответствующий Указ № 264 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 июля 2019 года.
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Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому до 1 января 2020 года в республике будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных...
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