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Многодетные семьи в Беларуси берут на учет

09.07.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому до 1 января 2020 года в республике будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей.

Как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу президента , система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, об их родителях, опекунах, попечителях. Обеспечивать ее создание и функционирование будет Министерство труда и социальной защиты. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.

Создание информационной базы позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о них в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг данной социальной группы населения. Это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями.

Соответствующий Указ № 264 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 июля 2019 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому до 1 января 2020 года в республике будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных...
 
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