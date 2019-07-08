Многодетные семьи в Беларуси берут на учет

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу президента , система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, об их родителях, опекунах, попечителях. Обеспечивать ее создание и функционирование будет Министерство труда и социальной защиты. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования. Каккорреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу президента , система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, об их родителях, опекунах, попечителях. Обеспечивать ее создание и функционирование будет Министерство труда и социальной защиты. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.





Создание информационной базы позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о них в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг данной социальной группы населения. Это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями.





Соответствующий Указ № 264 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 июля 2019 года.







