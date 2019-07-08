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У известного адвоката нашли дома боевой пистолет

09.07.2019 21:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

У известного адвоката нашли дома боевой пистолет

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выявили преступные действия представителя адвокатского бюро «Принцепконсалт» – заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов.

Женщину подозревают в разглашении данных предварительного следствия, а также в незаконном обороте оружия.

"Злодеяния адвоката были задокументированы в то время, когда она представляла интересы подследственного Андрея Головача, бывшего главного инженера ОАО «МЗКТ». В частности, защитник разгласила третьим лицам сведения по уголовному делу, в связи с чем сама оказалась подозреваемой", – рассказали в ГУБОПиК МВД.

В отношении женщины СК Беларуси возбудил уголовное дело по ст.407 Уголовного кодекса Беларуси (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).

В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки, где нашли пистолет «Walter» mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В настоящее время расследование противоправных действий адвоката продолжается.

 
 
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Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выявили преступные действия представителя адвокатского бюро...
 
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