У известного адвоката нашли дома боевой пистолет

Источник материала: Ежедневник





Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выявили преступные действия представителя адвокатского бюро «Принцепконсалт» – заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов.

Женщину подозревают в разглашении данных предварительного следствия, а также в незаконном обороте оружия.

"Злодеяния адвоката были задокументированы в то время, когда она представляла интересы подследственного Андрея Головача, бывшего главного инженера ОАО «МЗКТ». В частности, защитник разгласила третьим лицам сведения по уголовному делу, в связи с чем сама оказалась подозреваемой", – рассказали в ГУБОПиК МВД.

В отношении женщины СК Беларуси возбудил уголовное дело по ст.407 Уголовного кодекса Беларуси (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).

В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки, где нашли пистолет «Walter» mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В настоящее время расследование противоправных действий адвоката продолжается.