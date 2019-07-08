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Бразильский футболист Диего Сантос подписал контракт с "Витебском"
Источник материала: Интерфакс
"Витебск" подписал 21-летнего бразильского нападающего Диего Сантоса. О деталях соглашения между клубом и 21-летним футболистом не сообщается, информирует пресс-служба ФК "Витебск".
Ранее Сантос играл в Бразилии за клуб "Лажеаденсе" из лиги Гаушу.
Предполагается, что новичок из Южной Америки будет заявлен за клуб в ближайшее трансферное окно, которое открывается с 19 июля.
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"Витебск" подписал 21-летнего бразильского нападающего Диего Сантоса. О деталях соглашения между клубом и 21-летним футболистом не сообщается, информирует...
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