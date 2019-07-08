Источник материала: Интерфакс

"Витебск" подписал 21-летнего бразильского нападающего Диего Сантоса. О деталях соглашения между клубом и 21-летним футболистом не сообщается, информирует пресс-служба ФК "Витебск".

Ранее Сантос играл в Бразилии за клуб "Лажеаденсе" из лиги Гаушу.

Предполагается, что новичок из Южной Америки будет заявлен за клуб в ближайшее трансферное окно, которое открывается с 19 июля.



