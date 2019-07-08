Трамп вновь предостерег Иран от опрометчивых шагов в связи с его ядерной программой

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Ирану не следует предпринимать легкомысленных действий в отношении своей ядерной программы.

"Что происходит с Ираном? Иран делает много плохого прямо сейчас, и ему следует быть осторожным", - сказал во вторник президент, комментируя решение Ирана увеличить обогащение урана выше предусмотренного ядерным соглашением уровня.

Ранее Трамп уже говорил, что Тегерану следует "соблюдать осторожность", и отмечал, что "Иран никогда не будет обладать ядерным оружием".

В воскресенье Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.