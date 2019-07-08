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В минской квартире обрушился потолок во время капремонта в доме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Преждевременный ремонт. Жильцы дома на улице Стахановской оказались под грудой штукатурки. Здесь обвалился потолок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вспомнить, когда был последний капитальный ремонт в доме, трудно. За него взялись в апреле 2019 года. Именно во время перекрытия кровли в одной из квартир обвалился потолок. Инцидент случился в дождь. Соответственно, подтопило три квартиры.
По словам представителей ЖКХ, обрушение связано с плохим состоянием отделки потолка, а дождь выступил в роли катализатора.
Ущерб трех квартир возместит исполнитель строительных работ – частная компания. Сейчас ремонт дома продолжается, и о сроках его окончания строители пока не говорят.
Максим Судаленко, ведущий инженер по техническому надзору КУП ЖКХ Партизанского района:
Будет ремонт фасадов и балконов выполняться. Внутри квартир уже выполнена замена газоснабжения.
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Новости Беларуси. Преждевременный ремонт. Жильцы дома на улице Стахановской оказались под грудой штукатурки. Здесь обвалился потолок, сообщили в программе...
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