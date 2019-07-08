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На МКАД автомобиль врезался в маршрутку: её водитель остановился, чтобы поставить аварийный знак
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двое мужчин пострадали в ДТП на МКАД. Водитель маршрутки остановился по техническим причинам и вышел, чтобы поставить аварийный знак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В этот момент в машину въехал автомобиль, двигавшийся позади. Оба водителя доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. Двое мужчин пострадали в ДТП на МКАД. Водитель маршрутки остановился по техническим причинам и вышел, чтобы поставить аварийный знак, сообщили в...
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