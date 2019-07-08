На МКАД автомобиль врезался в маршрутку: её водитель остановился, чтобы поставить аварийный знак

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двое мужчин пострадали в ДТП на МКАД. Водитель маршрутки остановился по техническим причинам и вышел, чтобы поставить аварийный знак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этот момент в машину въехал автомобиль, двигавшийся позади. Оба водителя доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.