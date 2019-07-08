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Абитуриентка, набравшая 100 баллов на ЦТ: Многие считают, если у тебя хороший репетитор, можно ничего не делать. Это не так
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экзамен, который решает будущее. Более 75 тысяч человек в 2019 году сдали централизованное тестирование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В прямом смысле на все 100 справились с заданиями 335 абитуриентов.
Среди самых успешных есть и представители Минской области.
О подготовке к экзамену и планах на будущее одной из 100-балльниц из Крупок узнавала корреспондент Анастасия Кончиц.
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Абитуриентка, набравшая 100 баллов на ЦТ: Многие считают, если у тебя хороший репетитор, можно ничего не делать. Это не так
Новости Беларуси. Экзамен, который решает будущее. Более 75 тысяч человек в 2019 году сдали централизованное тестирование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
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