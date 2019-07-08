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Абитуриентка, набравшая 100 баллов на ЦТ: Многие считают, если у тебя хороший репетитор, можно ничего не делать. Это не так

09.07.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экзамен, который решает будущее. Более 75 тысяч человек в 2019 году сдали централизованное тестирование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В прямом смысле на все 100 справились с заданиями 335 абитуриентов.

Среди самых успешных есть и представители Минской области.

Абитуриентка, набравшая 100 баллов на ЦТ: Многие считают, если у тебя хороший репетитор, можно ничего не делать. Это не так

Абитуриентка, набравшая 100 баллов на ЦТ: Многие считают, если у тебя хороший репетитор, можно ничего не делать. Это не так

О подготовке к экзамену и планах на будущее одной из 100-балльниц из Крупок узнавала корреспондент Анастасия Кончиц.

Подробнее о том, как эффективно подготовиться к централизованному тестированию, смотрите в видеоинформации.

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Новости Беларуси. Экзамен, который решает будущее. Более 75 тысяч человек в 2019 году сдали централизованное тестирование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
 
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