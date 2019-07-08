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Белорусские банки предупреждают о новых схемах кибермошенничества

09.07.2019 19:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские банки предупреждают о новых схемах кибермошенничества
Фото из открытых источников

В Беларуси зафиксированы случаи хищения денежных средств с банковских платежных карточек после размещения их держателями объявлений в интернете о продаже имущества или каких-либо других товаров. Как правило, мошенники осуществляют звонок клиенту банка и представляются лицом, заинтересованным в покупке.

Белорусские банки предупреждают о новых схемах кибермошенничества "Развод" по объявлению. Реальные истории обмана на интернет-барахолках

Далее в ходе общения «покупатель», например, ссылаясь на то, что он находится в другом городе, предлагает внести предоплату на карточку продавца. Для перечисления денежных средств «покупатель» просит предоставить ему номер карточки, SMS-коды, а также личную информацию о продавце (например, паспортные данные, девичью фамилию матери) и прочее. Мошенник уверяет, что данная информация необходима именно для перевода денежных средств на карточку, однако в дальнейшем полученные обманным путем сведения используются злоумышленниками для хищения денег с данной карточки.

Банки предупреждают: ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам реквизиты карточек, 3D-пароль, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, любые одноразовые СМС-коды от банка. Кроме того, в целях безопасности нельзя размещать в социальных сетях фотографии с изображением карточки. Если вы все же предоставили данные для входа в интернет-банкинг постороннему лицу, то в срочном порядке заблокируйте карточку и обратитесь в отделение банка для ее замены.

 
 
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Мошенники придумали новый способ «увода» денег с банковской карты через Интернет.
 
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