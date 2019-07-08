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Соболенко вместе с Мертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

09.07.2019 18:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко вместе с Мертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде
Женская теннисная ассоциация

В Лондоне на завершающую стадию выходит третий в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема Уимблдон. Из представителей Беларуси на британских кортах осталась лишь Арина Соболенко.

Соболенко вместе с Мертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде Арина Соболенко проиграла 139-й ракетке мира в первом круге Уимблдона

В 1/8 финала женского парного разряда Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс встречались с Чань Хао-Чин и Латишой Чан из Тайваня. Борьба получилась упорной, однако в решающие моменты белоруска и бельгийка действовали увереннее и одержали победу в двух сетах – 7:5, 6:3.

В матче за выход в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют с победителем встречи между румынской парой Михаэла Бузарнеску / Ирина Бегу и тайваньско-чешским тандемом Се Шувэй / Барбора Стрыцова. Отметим, что Соболенко и Мертенс успешно выступают в парном разряде второй турнир Большого шлема подряд. На «Ролан Гаррос-2019» белоруска и бельгийка дошли до полуфинала.

Уимблдонский турнир завершится 14 июля.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс продолжают успешное выступление в парном разряде турнира Большого шлема.
 
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