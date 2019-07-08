Соболенко вместе с Мертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде

Источник материала: Аргументы и факты

В Лондоне на завершающую стадию выходит третий в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема Уимблдон. Из представителей Беларуси на британских кортах осталась лишь Арина Соболенко.

В 1/8 финала женского парного разряда Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс встречались с Чань Хао-Чин и Латишой Чан из Тайваня. Борьба получилась упорной, однако в решающие моменты белоруска и бельгийка действовали увереннее и одержали победу в двух сетах – 7:5, 6:3.

В матче за выход в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют с победителем встречи между румынской парой Михаэла Бузарнеску / Ирина Бегу и тайваньско-чешским тандемом Се Шувэй / Барбора Стрыцова. Отметим, что Соболенко и Мертенс успешно выступают в парном разряде второй турнир Большого шлема подряд. На «Ролан Гаррос-2019» белоруска и бельгийка дошли до полуфинала.

Уимблдонский турнир завершится 14 июля.