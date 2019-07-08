В России началось строительство первых заводов для сжигания мусора, всего их будет семь - Иванов

Источник материала: Интерфакс

В России будет построено семь мусоросжигательных заводов, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Мусоросжигательных заводов у нас на сегодняшний день нет. Мы только начали строить первые в Подмосковье, четыре крупных современнейших завода мусоросжигательных, один в Татарстане, и приняли решение о строительстве ещё двух на Северном Кавказе - один в Ставропольском крае, другой в Сочи", - сказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что первые заводы решено построить в Подмосковье, так как именно в этом регионе самая тяжёлая ситуация с ТКО.

"Но строительство мусоросжигательных заводов не отменяет создания мусороперерабатывающих заводом и раздельного сбора мусора. Сжигаться будет только то, что невозможно утилизировать", - заявил Иванов.

Также спецпредставитель президента уточнил, что во многих регионах сохраняется диаметрально разная ситуация с переработкой и утилизацией ТКО. Это связано расстоянием между населенными пунктами и мусороперерабатывающими и сортировочными предприятиями.

"Сейчас ведётся большая работа по наведению прозрачности и в определении территориальной схемы в обращении с отходами. Каждый регион ее написал, некоторые написали ее хорошо, некоторые неважно", - добавил Иванов.

Он подчеркнул, что самый "вопиющий случай зафиксирован в Карелии, где при организации торгов для определения регионального оператора выиграла компания, состоящая из одного человека ... тендер на 29 млрд рублей".

Бороться с возникновением таких ситуаций, по словам Иванова, будет созданный "Российский экологический оператор".