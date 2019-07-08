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Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

09.07.2019 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Экологическая катастрофа на заповедных землях. Возле заказника Стиклево под Минском образовалась самая настоящая свалка. Подробнее рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Жители окрестных деревень бьют тревогу – кто-то устроил в живописном лесу грязный беспредел. Вместо экологически чистого воздуха – зловоние, а поход за грибами и ягодами заканчивается генеральной уборкой прилегающих территорий.

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Светлана Догиль:
Постоянно люди выкидывают мусор, в том числе строительный. Пластиковый, стеклянный, всякая упаковка. И вот каждую весну, пока нет травы, по 16 пакетов пластика я собираю. Здесь пластик, стекло, тряпки какие-то постоянно валяются. Часто молодежь сюда приезжает, тут окраина Большого Тростенца. Никто их не видит, они здесь "гудят", оставляют мусор, прямо из окон выкидывают.

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

А ведь этому заказнику нет и 20 лет. Свыше 400 гектаров с уникальными растениями, многие из которых занесены в «Красную книгу». Особая гордость Стиклево – редкие виды птиц, не характерных для наших широт. 

Юрий Заяц:
Вот местные сюда ходят в грибы, ягоды. Справа заказник Стиклево, а тут такое творится. Уже года 3-4 это все наблюдаем. Закапывают, потом по новой образуется.

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Светлана Догиль проводит экскурсию по лесу со стороны деревни Большой Тростенец. Женщина с горечью отмечает, что безобразие в лесу – дело рук не каких-нибудь заезжих гастролеров, а местных жителей.

Светлана Догиль:
Один мешок, как из-под картошки, начала вытряхивать, а там оказался труп какого-то животного. Своих животных выкидывают просто вдоль дороги. Нанюхалась, будь здоров, видите – и тут валяются кости животного.

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Пластиковые бутылки, покрышки, пакеты и другие отходы – вот далеко не весь "джентльменский набор", оставленный после вечеринки на свежем воздухе. 

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Светлана Догиль:
Вот, например, люди отдыхают, посмотрите, что они оставили после себя. Пока не уберешь, не подготовишь территорию, невозможно отдохнуть. Рядышком растет земляника, ну вот как в таких условиях, сказать ребенку – «Вот, кушай ягодку».

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Наталья Блыщик, сотрудник Центра экологических решений:
Пластиковый мусор сотни лет не разлагается. В зависимости от условий – наличия ветра, солнца, влажности. Он со временем разлагается на маленькие кусочки – так называемый микропластик, что для природы еще опаснее. Потому что это микропластик мигрирует – и в почве остается, в воде. К сожалению, его некоторые животные принимают за еду.

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Специалисты по защите окружающей среды поясняют – охрана чистоты лесов тут на особом контроле. И санкции за оставленный мусор в лесу – крайне жесткие.  

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Виктор Поднесенский, начальник отдела контроля за обращениями с отходами Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Применяются как меры предупредительного характера, так и меры административного воздействия по части 2 статьи 15.63 Кодекса об административных правонарушениях РБ. Конкретному землепользователю будут выданы соответствующие предписания либо рекомендации с конкретным сроком исполнения. При неисполнении в указанный срок будут применяться меры административного воздействия.

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

В комитете заверяют, что в ближайшие дни они наведут порядок в лесном массиве. Но местные жители ратуют за спасение не только прилегающей к деревне территории, но и всего заказника. 

Юрий Заяц:
Вот у нас все так красиво в основном. Отдыхать можно сюда ходить. – грибы, ягоды собирать, но не очень хочется наблюдать такой мусор. Тут буквально пару километров от Минска.

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Дмитрий Александрович, начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов:
Мы проблему эту не только слышали, но и видели. Мы периодически выезжаем. На следующей неделе будет решением администрации выслана служба, которая все это будет не только убирать, но и контролировать. По нашей информации, это будет лесопарковое хозяйство. Лесопарковое хозяйство имеет фотоловушки, которые есть возможность там установить.

Пластик, стекло, тряпки, трупы животных: в заповеднике под Минском образовалась стихийная свалка

Мы будем следить за развитием сюжета. 

 

Люди в материале: Светлана Догиль, Юрий Заяц, Наталья Блыщик, Виктор Поднесенский, Дмитрий Александрович
 
Теги: Минск
 
 
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Экологическая катастрофа на заповедных землях. Возле заказника Стиклево под Минском образовалась самая настоящая свалка. Подробнее рассказываем в программе...
 
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