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МВД: прораб из Молодечно подозревается в изнасиловании сразу пяти девочек

09.07.2019 22:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МВД: прораб из Молодечно подозревается в изнасиловании сразу пяти девочек
Фото из открытых источников

В Молодечно правоохранители продолжают устанавливать возможных потерпевших от действий 51-летнего мужчины. Как ранее сообщал «АиФ», житель райцентра причастен к преступлениям против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

МВД: прораб из Молодечно подозревается в изнасиловании сразу пяти девочек На Брестчине задержан педофил, пристававший к детсадовским девочкам

Первоначально правоохранители располагали информацией о трех подобных фактах, которые произошли в Молодечно в начале лета. Однако, по информации МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что есть еще две потерпевшие. В милиции полагают, что даже этот список жертв не полный.

Жертвам мужчина не представлялся по имени. Детям и подросткам незнакомец мог запомниться большим размером ноги. Кроме того, он высок ростом и имеет худощавый тип телосложения. Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией о противоправной деятельности мужчины, сообщить об этом в милицию на условиях конфиденциальности.

Сейчас мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь («Насильственные действия сексуального характера»). Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

МВД: прораб из Молодечно подозревается в изнасиловании сразу пяти девочек
Фото: МВД Республики Беларусь
 
 
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Сотрудники милиции полагают, что жертв злоумышленника может быть и больше.
 
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