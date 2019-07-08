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МВД: прораб из Молодечно подозревается в изнасиловании сразу пяти девочек
09.07.2019 22:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Молодечно правоохранители продолжают устанавливать возможных потерпевших от действий 51-летнего мужчины. Как ранее
Первоначально правоохранители располагали информацией о трех подобных фактах, которые произошли в Молодечно в начале лета. Однако, по информации МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что есть еще две потерпевшие. В милиции полагают, что даже этот список жертв не полный.
Жертвам мужчина не представлялся по имени. Детям и подросткам незнакомец мог запомниться большим размером ноги. Кроме того, он высок ростом и имеет худощавый тип телосложения. Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией о противоправной деятельности мужчины, сообщить об этом в милицию на условиях конфиденциальности.
Сейчас мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь («Насильственные действия сексуального характера»). Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.
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Сотрудники милиции полагают, что жертв злоумышленника может быть и больше.
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