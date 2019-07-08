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В Беларуси планируется создать специальную базу многодетных семей

09.07.2019 21:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси планируется создать специальную базу многодетных семей
АиФ

В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей (АИС). Система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях, пишет БЕЛТА.

В Беларуси планируется создать специальную базу многодетных семей Многодетные семьи в Беларуси будут стоять в очереди на жилье не больше года

Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.

Предполагается, что создание АИС позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о таких семьях в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг этой социальной группы населения. По плану, все это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями.

 
 
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