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В Беларуси планируется создать специальную базу многодетных семей
09.07.2019 21:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей (АИС). Система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях, пишет
Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.
Предполагается, что создание АИС позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о таких семьях в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг этой социальной группы населения. По плану, все это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями.
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