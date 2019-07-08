В Беларуси планируется создать специальную базу многодетных семей

В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей (АИС). Система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях, пишет БЕЛТА .

Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.

Предполагается, что создание АИС позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о таких семьях в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг этой социальной группы населения. По плану, все это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями.