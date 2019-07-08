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В Воложинском районе водитель рейсового автобуса скончался прямо за рулем

09.07.2019 20:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Воложинском районе водитель рейсового автобуса скончался прямо за рулем
УВД Миноблисполкома

Как стало известно, трагедия произошла около 13.00 9 июля в Воложинском районе. 61-летний мужчина управлял рейсовым автобусом.

В Воложинском районе водитель рейсового автобуса скончался прямо за рулем 81-летний водитель потерял сознание за рулем в Волковысском районе

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, а вскоре он скончался. При этом автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, в результате происшествия пострадали три пассажира – два пенсионера и молодой человек. Они попали в больницу.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается причина смерти водителя автобуса.

 
 
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