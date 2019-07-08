В Минске станет больше новых автобусов, троллейбусов и трамваев

Источник материала: Аргументы и факты

Минский парк общественного транспорта в ближайшее время пополнится 150 единицами техники. Об этом сообщил заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр ДОРОХОВИЧ.

«Планируем в ближайшее время приобретение дополнительных единиц общественного транспорта: порядка 70 автобусов, 70 троллейбусов с автономным ходом и около 10 трамваев. В период с августа по сентябрь должен выйти один новый состав метро, также около пяти составов поступят в декабре», - сказал Александр Дорохович.