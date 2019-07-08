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В Минске станет больше новых автобусов, троллейбусов и трамваев

09.07.2019 22:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске станет больше новых автобусов, троллейбусов и трамваев
Фото из открытых источников

Минский парк общественного транспорта в ближайшее время пополнится 150 единицами техники. Об этом сообщил заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр ДОРОХОВИЧ.

В Минске станет больше новых автобусов, троллейбусов и трамваев «Какой толк от кондиционеров в автобусах, если они не работают?»

«Планируем в ближайшее время приобретение дополнительных единиц общественного транспорта: порядка 70 автобусов, 70 троллейбусов с автономным ходом и около 10 трамваев. В период с августа по сентябрь должен выйти один новый состав метро, также около пяти составов поступят в декабре», - сказал Александр Дорохович.

Зампредседателя Мингорисполкома обратил внимание, что сейчас проводится работа по подготовке автобусов, которые были задействованы во время II Европейских игр, пишет БЕЛТА. После того, как их добрендируют, техника также пополнит столичные автопарки.

 
 
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Парк общественного транспорта Минска в ближайшее время пополнят 150 единиц техники.
 
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