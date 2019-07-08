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Алексей Бага накануне матча БАТЭ – «Пяст»: «Ожидание тяжёлой борьбы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый матч квалификации «желто-синие» проведут дома, на «Борисов-Арене». В соперниках – чемпион Польши, футбольный клуб «Пяст», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К встрече польские футболисты подходят в отличном настроении: в последнем матче, который, к слову, был товарищеским, «Пяст» забил семь голов.
Победой в крайней игре отметился и БАТЭ: 5 июля борисовчане снова стали сильнее в «белорусском классико». Сегодня, 9 июля, обе команды провели открытые тренировки, а также пообщались с представителями СМИ.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Естественно, много информации перелопатили, готовились, в принципе, в штатном режиме. После «Динамо-Минск» начали уже готовиться непосредственно к полякам. На поле готовились, доводили до ребят потихонечку. То есть ничем не отличалась особым подготовка, как было прежде. Конечно, свои нюансы есть.
Настроение, конечно, хорошее. Завтра такой день – начало еврокубковой сессии, она всегда отличается от игр чемпионата, с кем бы ты не играл. Все-таки Еврокубки – это другой немножко уровень, другая история.
Матч БАТЭ – «Пяст» начнется 10 июля в 20.00. Ответную игру в гостях команда Алексея Баги проведет 17 июля.
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Новости Беларуси. Первый матч квалификации «желто-синие» проведут дома, на «Борисов-Арене». В соперниках – чемпион Польши, футбольный клуб «Пяст», сообщили в...
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