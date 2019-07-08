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«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события июля. Буквально через пару дней состоится официальное открытие «Славянского базара». Но город уже живет в фестивальном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня завершаются состязания юных участников конкурса. Нашу страну представляет Ксения Галецкая. Но имя фаворита пока остается в тайне.
Впрочем, впереди у гостей «Славянского базара» еще много сюрпризов. И не только музыкальных. Корреспондент Анастасия Аласания изучила афишу фестиваля.
В каждом номере лежит буклетик об истории замка.
Совершить путешествие по Мирскому, Несвижскому, Гольшанскому замкам артисты смогут, просто заглядывая друг к другу в гости после концертов. К каждому «Славянскому базару» в этом отеле готовили несколько дизайнерских номеров под общим названием «Вандроўка па замках Беларусі». В разные годы здесь останавливались Егор Крид, Александр Рыбак, Татьяна Буланова.
Светлана Соболева, начальник службы приема и размещения отеля:
В путешествие пусть не по замкам, но не менее увлекательное, 10 июля отправятся самые юные звездочки «Славянского базара». Впереди – красоты древнего Полоцка – колыбели белорусской духовности. А пока все силы брошены на второй конкурсный день. Поют дети зарубежные хиты.
Кристийонас Городецкис, участник Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Литва):
Дильназ Тилепова, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Казахстан):
Анастасия Аласания, СТВ:
Конечно, если вы купили заветный билетик. На некоторые концерты они еще есть в продаже.
Легенды опера, рока, джаза. Концерт-увертюра к фестивалю от Президентского оркестра Беларуси – это только живая музыка, известные мировые хиты и первый концерт в Летнем амфитеатре.
Суми Чо, оперная певица (Корея):
Виктор Бабарикин, дирижер Президентского оркестра Беларуси:
Удовольствие, которому не помешает даже традиционный фестивальный дождь. Впрочем, разноцветие зонтов лишь добавит колорит в и без того празднично украшенный Витебск.
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«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»
Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события июля. Буквально через пару дней состоится официальное открытие «Славянского базара». Но город...
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