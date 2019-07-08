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«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

09.07.2019 22:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события июля. Буквально через пару дней состоится официальное открытие «Славянского базара». Но город уже живет в фестивальном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Сегодня завершаются состязания юных участников конкурса. Нашу страну представляет Ксения Галецкая. Но имя фаворита пока остается в тайне.

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Впрочем, впереди у гостей «Славянского базара» еще много сюрпризов. И не только музыкальных. Корреспондент Анастасия Аласания изучила афишу фестиваля.

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

В каждом номере лежит буклетик об истории замка.

Совершить путешествие по Мирскому, Несвижскому, Гольшанскому замкам артисты смогут, просто заглядывая друг к другу в гости после концертов. К каждому «Славянскому базару» в этом отеле готовили несколько дизайнерских номеров под общим названием «Вандроўка па замках Беларусі». В разные годы здесь останавливались Егор Крид, Александр Рыбак, Татьяна Буланова.

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Светлана Соболева, начальник службы приема и размещения отеля:
Запомнился Галкин, когда он был совсем еще молодой. Шел по крыльцу, и мы все бежали за автографом. Запомнился Трубач, запомнился Маликов. Иванушки International настолько были популярны, что от фанатов они не знали куда деваться.

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

В путешествие пусть не по замкам, но не менее увлекательное, 10 июля отправятся самые юные звездочки «Славянского базара».  Впереди – красоты древнего Полоцка – колыбели белорусской духовности. А пока все силы брошены на второй конкурсный день. Поют дети зарубежные хиты.

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Кристийонас Городецкис, участник Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Литва):
Очень большой фестиваль. И чувствуется эта конкуренция, потому что очень все сильные, очень хорошо подготовленные.

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Дильназ Тилепова, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Казахстан):
Мне здесь очень нравится. Здесь все весело, круто, торжественно. Я со всеми уже познакомилась. Все такие хорошие, добрые. Они очень круто поют все.

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Анастасия Аласания, СТВ:
Главная задача фестиваля – объединение народов. И несмотря на устоявшее название базара – не только славянских: Великобритания, Канада, США, Армения, Швеция... Артисты из этих и многих других стран будут выступать на разных сценических площадках в Витебске. А поддерживать их будут зрители со всего мира. Ведь для того, чтобы приехать на «Славянский базар», виза теперь не нужна.

Конечно, если вы купили заветный билетик. На некоторые концерты они еще есть в продаже.

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«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Легенды опера, рока, джаза. Концерт-увертюра к фестивалю от Президентского оркестра Беларуси – это только живая музыка, известные мировые хиты и первый концерт в Летнем амфитеатре.

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Суми Чо, оперная певица (Корея):
Это мой первый визит в эту страну. И я потрясена, потому что здесь так красиво! Это красивая страна. И я так счастлива, что принимаю участие в этом фестивале. Я очень много о нем слышала и в итоге я здесь!

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Виктор Бабарикин, дирижер Президентского оркестра Беларуси:
Это будет открытие-открытие-открытище, наверное, потому что у нас огромный концерт. Сегодня будем зажигать. Большие голоса, музыка, много жанров. Я думаю, все получат удовольствие.

Удовольствие, которому не помешает даже традиционный фестивальный дождь.  Впрочем, разноцветие зонтов лишь добавит колорит в и без того празднично украшенный Витебск. 

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Люди в материале: Виктор Бабарикин, Суми Чо, Кристийонас Городецкис, Дильназ Тилепова, Анастасия Аласания
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события июля. Буквально через пару дней состоится официальное открытие «Славянского базара». Но город...
 
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